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Şarkıcı Pink'in özel jeti yandı

Norveç'ten Danimarka'ya uçan ABD'li şarkıcı Pink'in, özel jeti iniş sırasında yandı. Şans eseri olaydan, kimse yara almadan kurtuldu. Şarkıcı Pink ise jette değildi.

İHA | 06.08.2019 - 17:19..
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ABD'li şarkıcı Pink'in özel jeti, Danimarka'nın Doğu Jutland Metropol bölgesinde yer alan Tirstrup kasabasındaki Aarhus Havalimanı'nda yandı.

İNİŞ SIRASINDA ALEV ALDI

Norveç'in başkenti Oslo'da verdiği konser sonunda Danimarka'ya uçan şarkıcının menajerinin ve ekipten diğer kişilerin bulunduğu Cessna 560XL model uçağın, iniş sırasında alev aldığı bildirildi.

Şarkıcı Pink'in özel jeti yandı

KİMSE YARALANMADI

Yerel basın, uçakta bulunan 10 mürettebat dahil kimsenin yaralanmadığını bildirdi.

Aarhus Havalimanı yetkilileri, uçaktaki yangının havalimanı trafiğini aksatmadığı bilgisini verdi. Pink, çarşamba günü Danimarka'nın Jutlant bölgesindeki Horsens şehrinde konser verecek.

Şarkıcı Pink'in özel jeti yandı

Şarkıcı Pink'in özel jeti yandı

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