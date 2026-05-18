Şarkıcı Sevcan Orhan ile Buca Belediye Başkanı Görkem Duman nişanlandı

Şarkıcı Sevcan Orhan ile Buca Belediye Başkanı Görkem Duman, geçtiğimiz günlerde evleneceklerini açıklamıştı.

Düğün için tarih veren Orhan, "Eylül ayında düğün yapmayı düşünüyoruz. Tuzlu kahve yapacağım ve tuzu basacağım. Gelenek neyse yapacağız." şeklinde konuşmuştu.

Evlilik yolunda ilk adımı atan Sevcan Orhan ile Görkem Duman, dün aile arasında düzenlenen bir tören ile nişanlandı.

DUMAN: YÜZÜKLERİMİZİ TAKTIK

Çok mutlu olduğunu dile getiren damat Duman, "Bugün hayatımın en özel ve en anlamlı günlerinden birini yaşadım. Sevgili Sevcan Orhan ile hayatlarımızı birleştirme kararımızın ardından, ailelerimizin huzurunda nişanımızı yaptık, yüzüklerimizi taktık. Bu mutluluğumuzu paylaşan, iyi dileklerini ve güzel temennilerini ileten herkese yürekten teşekkür ederim. Allah tüm sevenleri birbirine kavuştursun, herkesin gönlüne göre versin." notuyla yayımladı.

İŞÇİLER GREVDEYKEN BAŞKAN, SEVCAN ORHAN'LA TATİL YAPTI

İzmir'in bitmek bilmeyen belediyecilik sorunu Buca Belediyesi'nde de yaşanmıştı. Geçtiğimiz yıl Buca Belediyesi'nde görev yapan işçiler, kasım maaş ödemelerinin yapılmadığı gerekçesiyle eyleme başlamıştı.

PHUKET ADASI

İşçiler yaklaşık 1 senedir maaşlarını düzgün alamadıklarını için grevdeyken Buca Belediye Başkanı Görkem Duman'ın, ünlü türkücü sevgilisi Sevcan Orhan ile Tayland’ın ünlü Phuket Adası’nda tatilde olduğu ortaya çıkmıştı. Bu haber sonrası Duman ve Orhan, sosyal medyada gündem olmuştu.