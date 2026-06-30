Şarkıcı umut Akyürek'e kötü haber! Hadise ile Gülşen tazminat davası açmaya hazırlanıyor

Ünlü şarkıcı Umut Akyürek, son zamanlarda kariyeriyle ilgili değil de kızı Melek Bal'ın yaptıklarından dolayı sık sık magazin gündeminde yer alıyor.

Akyürek'in daha önce uyuşturucu tedavisi gören kızı Melek Bal, dedesinin tabutu başında çektiği video ile sosyal medyanın gündemine oturmuştu. Kızının videosunun şuursuzluk olduğunu belirten Umut Akyürek; Hadise ve Gülşen'i hedef almıştı.

"ÇIPLAKLIĞA ÖZENDİRİYORLAR"

Umut Akyürek, katıldığı bir programda “Hadise, Gülşen ve gökten zembille inen Manifest grubu, sistemi çürütmek için kullanılan piyonlardır. Bunlar gençliği özgürlük adı altında çıplaklığa alıştırmak için projedir. Maalesef baş tacı edildiler. Bugün kızlar, sokaklarda sütyenle geziyorsa, onların payı var. Ama Süperstar Ajda Pekkan’ı sahnede hiç çıplak görmedim.” dedi.

HADİSE İLE GÜLŞEN DAVA AÇMAYA HAZIRLANIYOR

Gülşen ve Hadise, kendilerini hedef gösteren Umut Akyürek için harekete geçti.

Bu sözler üzerine Hadise ile Gülşen, Umut Akyürek’i mahkemeye verme kararı aldı. Manevi tazminat davası açacaklar.