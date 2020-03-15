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Sarp Sınır Kapısı korona tedbirleri kapsamında kapatıldı

Türkiye ile Gürcistan arasındaki Sarp Sınır Kapısı, karşılıklı olarak yolcu trafiğine kapatıldığı bildirildi.

AA | 15.03.2020 - 19:22..
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Dünya'yı etkisi altına alan koronavirüsün Türkiye'de tespit edilmesinin ardından önlemler sıkılaştırıldı.

GİRİŞ ÇIKIŞLAR DURDURULDU

Sarp Mülki İdare Amirliğinden alınan bilgiye göre, koronavirüs salgınına karşı alınan önleyici tedbirler kapsamında Sarp Sınır Kapsı'ndaki yolcu giriş çıkışı geçici süreyle durduruldu.

Türkiye saatiyle 17.00, Gürcistan saatiyle 18.00'den itibaren yürürlüğe giren uygulama, Türk ve Gürcü vatandaşları ile üçüncü ülke vatandaşları için geçerli olacak.

Sarp Sınır Kapısı korona tedbirleri kapsamında kapatıldı

 

YÜK TAŞIMACILIĞINA KISITLAMA GETİRİLMEDİ

Yük taşımacılığına herhangi kısıtlama getirilmezken, Türkiye'den çıkış yapmak isteyenler saat 17.00'den önce sınır kapısına gelerek gümrükte geçici yoğunluğa neden oldu.

Sarp Sınır Kapısı korona tedbirleri kapsamında kapatıldı

GEÇİŞ İÇİN GELENLER GERİ GÖNDERİLDİ

Uygulamanın yürürlüğe girdiği saatten sonra gümrüğe gelen vatandaşlar, yetkililerce geri gönderildi. Kemalpaşa Kaymakamı Mehmet Kemal Akpınar da uygulama öncesi ve sonrasında gümrükte incelemelerde bulundu.

Sarp Sınır Kapısı korona tedbirleri kapsamında kapatıldı

Sarp Sınır Kapısı korona tedbirleri kapsamında kapatıldı

Sarp Sınır Kapısı korona tedbirleri kapsamında kapatıldı

Sarp Sınır Kapısı korona tedbirleri kapsamında kapatıldı

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