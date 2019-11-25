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Sarp Sınır Kapısı’nda Noel kuyruğu

Türkiye'nin Kafkaslar'a açılan kapısı konumundaki Sarp Sınır Kapısı'nda tırlar yoğunluk oluşturdu.

AA | 25.11.2019 - 13:12..
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İhracat yüklerini teslim edecekleri ülkelere yetiştirmek için yola çıkan tır sürücüleri, Gürcistan sınırındaki kapıda kuyruklarına neden oldu.

Sarp Sınır Kapısı güzergahındaki Hopa ve Kemalpaşa ilçelerinde bazı bölgelerde 5 kilometreyi bulunan tır kuyrukları oluştuğu gözlendi.

ARAÇ YOĞUNLUĞU

Sarp Mülki İdare Amirliğinden yapılan yazılı açıklamada, 2019 yılı içinde modernizasyonu tamamlanarak açılışı yapılan sınır kapısında dönemsel olarak farklı sebeplerden araç yoğunluğunun arttığı belirtildi.

Sarp Sınır Kapısı’nda Noel kuyruğu

GÜRCÜ TARAFINDA YAVAŞLAMA VAR

Sarp Sınır Kapısı'nın hem yaya hem de araç giriş çıkış sayılarıyla Türkiye'nin önemli kapılarından olduğuna işaret edilen açıklamada, son günlerdeki tır kuyruğunun, sınır kapısının Gürcü tarafında yaşanan yavaşlamadan kaynaklandığı kaydedildi.

Sarp Sınır Kapısı’nda Noel kuyruğu

 

BİRKAÇ GÜNE NORMALE DÖNECEK

Açıklamada, her ayın sonuna doğru taahhütlerini kapatmak isteyen ihracatçıların işlemlerinin artması nedeniyle kapıda tır yoğunluğu oluştuğu da ifade edilerek yaşanan yavaşlamayı aşmak için Gürcü muhataplarla sürekli temas halinde olunduğu, birkaç gün içinde yoğunluğun normale döneceğinin tahmin edildiği aktarıldı.

Sarp Sınır Kapısı’nda Noel kuyruğu

"NOEL YAKLAŞIYOR"

Hopa Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Osman Akyürek de gazetecilere yaptığı açıklamada, Sarp Hudut Kapısı'ndan günlük ortalama 550 tırın geçtiğini belirterek, bu durumun lojistik ve ihracat açısından önemli olduğunu söyledi. Sınırda 5 gündür yoğunluk yaşandığını belirten Akyürek, "Yıl sonunda yaşanan bu birikmenin ana nedeni Gürcistan ve diğer Kafkas cumhuriyetlerinde, Noel yaklaşıyor. Noel nedeniyle 20 Aralık'a kadar bu yoğunluk her yıl yaşanıyor. 20 Aralık'tan sonra kendiliğinden azalmış olacak. Bir başka nedenimiz de Kazakistan transit geçiş belgemiz 10 gündür yok, bitti. 120 araç 10 gündür burada bekliyor. Bununla ilgili Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığımızın Kazakistan Ulaştırma Bakanlığı ile irtibatı sonrası geçiş sorunu çözülürse, bu araçlarımız da yola çıkacak." dedi.

Sarp Sınır Kapısı’nda Noel kuyruğu

2 GÜNDÜR BEKLİYOR

Tır şoförü Servet Kaya da İskenderun'dan Tiflis'e mal götürdüğünü belirterek yaklaşık iki gündür tır kuyruğunda beklediğini ifade etti. Kaya, yetkililerin bu soruna çare bulmasını beklediklerini sözlerine ekledi.

Sarp Sınır Kapısı’nda Noel kuyruğu

Sarp Sınır Kapısı’nda Noel kuyruğu

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