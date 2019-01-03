Sarp Sınır Kapısı’nı 2018'de 6 milyon kişi kullandı

Artvin Valisi Yılmaz Doruk, Sarp Sınır Kapısı’nda yapımı devam eden modernizasyon çalışmalarını yerinde inceledi. İncelemelerin ardından Sarp Mülki İdare Amiri Mehmet Kemal Akpınar’dan brifing alan Vali Doruk, Sarp Sınır Kapısı’nın, Türkiye’nin kara sınır kapıları arasında yolcu trafiği bakımından ilk sırada yer aldığını hatırlattı.

Kapının modernizasyonu tamamlandığında Türkiye’nin en prestijli kapılarından biri olacağına inandığını belirten Doruk, Sarp Gümrük sahasındaki birimlerde görev yapan başta polis memurları olmak üzere personel sayısının, önümüzdeki günlerde artırılacağını söyledi.

"AKSAKLIK YAŞANMIYOR"

Modernize edilen Sarp Sınır Kapısı’nın şubat ayında hizmete gireceğini kaydeden Vali Doruk, “Kapıda devam eden inşaata rağmen yolcu ve araç geçişlerinde hiçbir aksaklık yaşanmıyor. Önceki yıl 7 milyon 63 bin 334 yolcu kapıdan giriş çıkış yaptı. Geçen 2018 yılında ise kapıdan 6 milyon 912 bin 356 yolcu, 598 bin 658 de araç giriş çıkış yaptı. Geçen yıla oranla yüzde 1 azalış gösterdiğini görüyoruz." dedi.

"YENİLEME ÇALIŞMALARI SÜRÜYOR"

Doruk, mevcut gümrük sahasının 36 bin 191 metrekarelik alana sahip olduğunu belirterek, "Kapıda sürdürülen yenileme çalışmalarıyla sınır kapımız 46 bin 336 metrekarelik alana kavuşacak. Yeni proje ile yolcu giriş çıkış peron sayısı 20’ye, araç peron sayısı ise 12’ye çıkacak. Ayrıca yolcu koridorlarında yürüyen merdiven ve yürüyen yol yapılıyor. Araç işlemi yapacak polis, tescil, muayene kantar ve vezne personeli tek noktada toplanmıştır. Gümrük sahası ve hizmet binalarının yapımına devam ediliyor. Dolayısıyla kapıdaki modernizasyon çalışmalarının tamamlanmasından sonra yolcu ve araç trafiği daha etkin ve sağlıklı bir şekilde sürdürülecek." diye konuştu.