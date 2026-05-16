Sarayburnu'nda sıra dışı dostluk: Yüzücülerin 'Dımbıl' kargası

İstanbul’un tarihi noktalarından Sarayburnu sahili, bu kez alışılmışın dışında bir dostluğa sahne oluyor. Her sabah denize giren bir grup yüzücünün yıllar içinde sahiplendiği yavru karga, zamanla insanlara alışarak grubun adeta maskotu haline geldi. “Dımbıl” adı verilen karga, hem yüzücülerle hem de sahildeki vatandaşlarla kurduğu yakın temasla dikkat çekiyor.

YAVRULUKTAN BAŞLAYAN DOSTLUK

Sarayburnu sahilinde her sabah denize giren grup, bir süre önce yavru halde sahile gelen kargayla özel bir bağ kurdu. Zamanla insanlara alışan karga, artık grubun yanından ayrılmıyor ve sabah saatlerinde sahile gelenleri adeta karşılıyor.

Denizden çıkan vatandaşların ellerinden ceviz, badem ve fındık gibi yemleri yiyen karga, çevrede bulunanların da ilgisini çekiyor.

SAHİLDE İLGİ ODAĞI OLDU

Sahilde oluşan bu samimi görüntüler, bölgedeki vatandaşların da ilgisini çekmiş durumda. Birçok kişi cep telefonlarıyla karganın insanlarla kurduğu bağı görüntülerken, ortaya çıkan kareler sosyal medyada da ilgi görüyor.

Vatandaşlar, karganın insanlara bu kadar yaklaşmasının nadir görülen bir durum olduğunu belirtiyor.

“HER GÜN GELİYOR, BİZ DE BESLİYORUZ”

Kargayla kurdukları bağı anlatan yüzücülerden Resul Okuducu, her sabah Dımbıl’ın kendilerine eşlik ettiğini belirterek, “Her gün geliyor. Biz de elimizden geldiğince karnını doyurmaya çalışıyoruz. Bizi görürse gelir, biz de onu görürsek elimizi uzatırız.” dedi.

Okuducu ayrıca Sarayburnu’nda her gün denize girdiklerini ve bu alışkanlığın karga ile birlikte daha da keyifli hale geldiğini ifade etti.

“ÇOK ŞANSLI BİR KARGA”

Grup üyelerinden Serdar Kahraman ise bölgede sadece kargaların değil farklı birçok hayvanın da bulunduğunu belirtti. Karganın yavruyken beslenerek insanlara alıştığını söyleyen Kahraman, “Burada bir sürü karga var ama bu farklı. Yavruyken beslemeye başladık, bize alıştı. Ceviz, badem, fındık ne varsa getiriyoruz. Çok şanslı bir karga kendisi.” diye konuştu.

Sahilde başlayan bu sıra dışı dostluk, hem yüzücüler hem de ziyaretçiler için Sarayburnu’nu daha renkli ve ilgi çekici bir nokta haline getirmiş durumda.