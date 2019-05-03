Satanizm ABD'de din olarak tanındı

Arkansas Eyaletinde dini önyargılara karşı 'kilise ile devlet işlerinin ayrılmasından yana' mücadelesiyle dikkat çeken Satanist Tapınak isimli grup, ABD hükümeti tarafından 'bir din olarak tanındıklarını' duyurdu.

"RESMEN TANINDIK"

Grubun internet sitesinde yer alan duyuruda "Tarihte ilk kez satanist bir organizasyonun ABD hükümeti tarafından resmen tanındığını memnuniyetle duyuruyoruz" ifadeleri yer alırken, grubun Milli Gelirler İdaresi IRS tarafından da onaylandığı belirtildi.

DİĞER DİNLER GİBİ MUAMELE GÖRECEKLER

Duyuruda ayrıca, Satanist Tapınak'ın tıpkı diğer dinlerde olduğu gibi, kamusal alanda ve herkes için ulaşılabilir olacağı vurgulandı ve "Hükümetten aldığımız onay, dini ayrımcılıkla mahkemelerde de resmi şekilde mücade etmemizi ve inanç temelli devlet hibeleri için devlete başvuru yapmamızı sağlayacak" ifadeleri kullanıldı.

"ETİK BİR YAPIMIZ VAR"

Grubu 2013'de kuran iki kişiden biri olan Lucien Greaves, Greater Boston'a yaptığı açıklamada "Herhangi bir dinin sahip olması gereken tüm unsurlara sahip olduğumuzu düşünüyoruz. Etik bir yapıya sahibiz. Kendi topluluğumuza, literatürümüze ve pratiklere sahibiz" dedi.

"İYİLİĞİ VE ADALETİ SAVUNUYORUZ"

ABD'nin demokratik bir ülke olduğunu hatırlatan Greaves, dini ve bireysel özgürlüğü savunduklarını belirterek "Kanıtlanmamış bir şeye inandıkları için insanlar ikinci sınıf statüsüne koyuluyor" dedi.

Grubun resmi internet sitesinde ise esas amaçlarının 'bütün insanlar arasında iyiliği ve empatiyi teşvik etmek, zalim otoriteyi reddetmek, sağduyu ve adaleti savunmak ve insan vicdanının, bireysel iradeyle yönlendirilmesini savunmak' olduğu belirtiliyor.

"ŞEYTAN KİLİSESİ İLE AYNI DEĞİLİZ"

Sitede yer alan bilgilere göre, Massachusetts'in Salem kasabasında haftalık toplantılar düzenleyen grup, özellikle LGBT, Katolikler, Ortodoks Hıristiyanlar, ateistler, Müslümanlar, Yahudiler, Roman halkı, ABD askerleri ve politikacılarına karşı, enflamatuar nefret söyleminin kullanımıyla bilinen bir Amerikan Westboro Baptist Kilisesi'nin görüşlerini reddediyor.

Bilgilerde ayrıca, Satanist Tapınak grubunun 'popüler kültüre hizmet eden Şeytan Kilisesi ile aynı olmadığı' belirtiliyor.