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Satılmayan salatalıklar çöpe gitti

Mersin'de kilogram fiyatı 50 kuruşa kadar düşmesine rağmen alıcı bulamayan salatalıklar, boş arazilere döküldü.

İHA | 30.07.2019 - 10:17..
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Erdemli ilçesine serada salatalık yetiştiren çiftçilerden Seher Çetiner, gübrenin, ilacın, mazotun ucuzlamasını istediklerini belirterek, “Salatalığı üretiyoruz ancak hiç para etmiyor. Girdiler çok pahalı. Gübresi, suyu hiçbirini karşılayamıyoruz.

"SERA DIŞINA DÖKMEK İÇİN DE PARA ÖDÜYORUZ"

İşçi çalıştırıyoruz ama parasını ödeyemiyoruz. Bayram geliyor, çiftçinin cebinde kurbanlık parası yok. Malımız para etmezse komisyoncu ne verecek? Mahsulden para kazanamadığımız gibi salatalığı toplatıp sera dışına dökmek için de para ödüyoruz.” dedi.

Mersin'de  satılmayan salatalıklar çöpe gitti ViDEO

Satılmayan salatalıklar çöpe gitti

"SÜREKLİ EKSİLERE DÜŞÜYORUZ"

Sera hazırlıklarına mayıs ayı başında başladıklarını, dönüm başına ortalama 15 bin lira masraf yaptıklarını kaydeden üreticilerden Haşim Kaya ise, “Gübre, ilaç, çadır, naylon derken dönümden şu anda alabildiğimiz para 5 bin lira. Bu gidişle artık onu da alamayacağız. Sürekli eksilere düşüyoruz. Serada 5-6 tane işçi çalışıyor, günlük 80 lira yevmiyeden dünyaları buluyor.” diye konuştu.

Salatalığın kilosunun 50 kuruşa düşmesine rağmen satılamadığını belirten Kaya, seradaki salatalıkları toplatıp, dışarıya döktürmek için de işçi tuttuklarını ve onlara da para veremedikleri için mahcup olduklarını söyledi.

Satılmayan salatalıklar çöpe gitti

Satılmayan salatalıklar çöpe gitti

Satılmayan salatalıklar çöpe gitti

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