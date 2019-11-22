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Satın aldığı futbol kulübünü taraftarlara verecek

Birleşik Krallık'ta EuroMillions sayısal loto çekilişinin kazananı Colin Weir, İskoç Partick Thistle kulübünün çoğunluk satın aldı.

Haber Merkezi | 22.11.2019 - 04:34..
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Birleşik Krallık'ta yapılan EuroMillions sayısal loto çekilişinin kazananı, 71 yaşındaki Colin Weir, İskoç futbol kulübü Patrick Thistle'ın çoğunluk hissesini ve bunun yanında Firhill Stadyumu'nun bulunduğu arazide bir holding satın aldı.

HİSSELERİNİ TARAFTARLARA BAĞIŞLAYACAK

Weir, satın alımın ardından 'taraftarlara önümüzdeki yıl bir sürpriz yapacağını' söyledi. Takımın taraftarları arasında yer alan Weir, araziyi ve kulübün yüzde 55'lik hissesini taraftarlara bağışlayacağını belirtti.

Satın aldığı futbol kulübünü taraftarlara verecek

161 MİLYON STERLİN KAZANDI

Colin Weir, 2011 yılında yapılan loto çekilişinde 161 milyon sterlin kazanarak kulübe milyonlarca sterlinlik yatırım yaptı. Ancak Weir, yabancı bir konsorsiyum tarafından kulübün devralınması sürecindeki belirsizlikler nedeniyle bu yılın başlarında desteğini geri çekti.

Satın aldığı futbol kulübünü taraftarlara verecek

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