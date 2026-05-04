Savcı Hüseyin Muşul'un yasa dışı bahisle mücadelesi kitaba taşındı

Yasa dışı bahisle mücadele sürüyor.

Dünya genelinde süren bu mücadele, “Dünyada ve Türkiye’de Yasa Dışı Bahis ve Şans Oyunları”, ismiyle hukuk dünyasına güçlü bir kaynak olarak girdi.

Eser, Anadolu Adliyesi’nde görev yapan Cumhuriyet savcısı Hüseyin Muşul ile Yargıtay Ceza Genel Kurulu hakimi Caner Gürühan’ın imzasını taşıyor.

KÜRESEL BAHİSİN PERDE ARKASI

Habertürk'ten Arzu Kaya'nın haberine göre; kitap, “Global Çerçeve” bölümüyle yasa dışı bahis piyasasının anatomisini ortaya koyuyor.

Yasal ve yasa dışı pazarın kesişim noktaları, spor ekonomisiyle kurulan bağ, pazarın büyüme dinamikleri ve dijitalleşmenin etkisi detaylandırılıyor.

Kara para aklama süreçleri, organize suç örgütlerinin rolü ve kripto paraların bu alanda yarattığı yeni finansal kanallar, çalışmanın en çarpıcı başlıkları arasında yer alıyor.

Uluslararası kuruluşlar ve spor otoritelerinin mücadele yöntemleri de bu bölümde mercek altına alınıyor.

FARKLI ÜLKELERİN SİSTEMLERİ ELE ALINIYOR

Kitabın önemli bölümlerinden biri, farklı ülkelerin sistemlerini karşılaştırmalı olarak ele alması. Finlandiya’da devlet tekelinden lisanslı sisteme geçiş süreci, Güney Kore’de şike skandallarının ardından gelen sert önlemler dikkat çekiyor.

Norveç, Almanya ve Fransa’da uygulanan düzenleyici modeller ile yaptırımlar detaylandırılırken, Birleşik Krallık bölümünde daha kapsamlı bir analiz sunuluyor.

ABD’nin Nevada eyaleti üzerinden eyalet bazlı modelin işleyişi açıklanırken, Macao ise Asya’nın en büyük kumar merkezlerinden biri olarak özgün yapısıyla inceleniyor.

Tüm bu ülkelerde; kumar politikaları, yasal çerçeve, yaptırımlar ve vergilendirme sistemleri ortak bir sistematikle ele alınıyor.

"MEVZUAT, SUÇ VE YAPTIRIM"

Kitapta Türkiye’ye ayrılan geniş bölüm, konunun yerel boyutunu derinlemesine inceliyor. Tarihsel gelişimden başlayarak güncel kumar politikalarına uzanan süreç, hukuki temellerle birlikte ele alınıyor.

Yasa dışı bahis suçlarının kapsamı, uygulamadaki karşılıkları ve özellikle 7258 sayılı "Futbol ve Diğer Spor Müsabakalarında Bahis ve Şans Oyunları Düzenlenmesi Hakkında Kanun" çerçevesindeki yaptırımlar ayrıntılı biçimde analiz ediliyor.

Ayrıca vergilendirme, reklam ve pazarlama faaliyetleri üzerinden sistemin ekonomik boyutu da değerlendiriliyor.

Kitap yalnızca mevcut durumu ortaya koymakla yetinmiyor. Aynı zamanda politika önerileri de sunuyor. Farklı ülkelerdeki uygulamalardan hareketle Türkiye için çıkarılabilecek dersler, mücadele yöntemleri ve düzenleme alternatifleri tartışılıyo

Teorik bilgi ile sahadaki deneyimi buluşturan “Dünyada ve Türkiye’de Yasa Dışı Bahis ve Şans Oyunları”, başta hukukçular olmak üzere kamu kurumları, akademisyenler ve politika yapıcılar için kapsamlı bir rehber niteliği taşıyor.

Küresel ölçekte büyüyen yasa dışı bahis gerçeğini tüm yönleriyle ele alan kitap, bu alandaki tartışmalara uzun süre referans olacak gibi görünüyor.