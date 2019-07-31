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Savcı Pucca'nın beraatini istedi

İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı, 5 yıl 10 aylık hapis cezası verilen Pucca olarak bilinen Pınar Karagöz'ün beraatini talep etti.

AA | 31.07.2019 - 15:09..
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Savcı Pucca'nın beraatini istedi

İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı, İstinaf Mahkemesi'ne başvurarak, Pucca adı ile tanınan sosyal medya fenomeni Pınar Karagöz'ün, "Uyuşturucu madde kullanımını özendirme" suçundan aldığı 5 yıl 10 aylık hapis cezasının kaldırılarak beraatine karar verilmesini istedi.

PUCCA İSYAN ETMİŞTİ

Pınar Karagöz, aldığı ceza sonrası sosyal medya hesabından yaptığı açıklamayla, "Günaydın arkadaşlar. Az önce 7 sene hapis cezası aldığımı öğrendim. Escobar'la ilgili attığım tweet yüzünden. Escobar bu kadar ceza almadı. 7 sene ne demek ya? Attığım bir tweet yüzünden. Ben size ne yaptım? Ben ne yapacağım?" diyerek isyan etmişti.

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