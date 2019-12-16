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Savcı Sayan, Ağrı'da Öğrencibüs dönemini başlattı

Türkiye genelinde birçok belediye ulaşım fiyatlarına zam yaparken Savcı Sayan, Ağrı'da başlattığı uygulamayla gençlerin yüzünü güldürdü.

Haber Merkezi | 16.12.2019 - 12:02..
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Savcı Sayan, Ağrı'da Öğrencibüs dönemini başlattı

31 Mart seçimlerinde HDP'ye fark atarak Ağrı'yı AK Parti'ye kazandıran Savcı Sayan, göreve geldiği günden bu yana birçok başarılı çalışmaya imza attı.

Savcı Sayan'ın son uygulaması ise Öğrencibüs.

ÖRNEK PROJE

Öğrencilere ulaşım ücretini adeta sakız fiyatına kadar düşüren Savcı Sayan, bu hizmetle kentteki öğrencilerin kalbini kazandı.

25 KURUŞA ŞEHİR MERKEZİ

Öğrencibüs'ü kullananlar, kent merkezine ulaşım için sadece 25 kuruş ödüyor.

Ağrı'nın öğrenci kenti olması için büyük bir gayret içerisinde olan AK Partili Savcı Sayan, gelecek yıl Ağrı'yı tercih edecek öğrencilere de birçok sürprizinin olacağını açıkladı.

Başkan Savcı Sayan, Öğrencibüs'ün direksiyonuna geçerek öğrencileri direkt olarak şehir merkezine götürdü.

Savcı Sayan, Ağrı'da Öğrencibüs dönemini başlattı ViDEO

Savcı Sayan, Ağrı'da Öğrencibüs dönemini başlattı

Savcı Sayan, Ağrı'da Öğrencibüs dönemini başlattı

Savcı Sayan, Ağrı'da Öğrencibüs dönemini başlattı

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