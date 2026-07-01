Şavşat Deresi’nde baba ve oğlunun cansız bedenlerine ulaşıldı

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Artvin’in Şavşat ilçesinde meydana gelen trafik kazasında Şavşat Deresi’ne devrilen kamyonette kaybolan baba ve oğuldan acı haber geldi. Günlerdir süren yoğun arama kurtarma çalışmalarının ardından Selahattin Kaya’nın da cansız bedenine ulaşıldı.

Kazanın ardından bölgede başlatılan geniş çaplı arama çalışmaları, 17’nci günün sonunda tamamlandı.

KAZA SONRASI BAŞLAYAN ARAMA ÇALIŞMALARI

14 Haziran’da Artvin-Şavşat Devlet Karayolu üzerinde meydana gelen kazada, kontrolden çıkan kamyonet Şavşat Deresi’ne düşmüştü. Araçta bulunan Selahattin Kaya ve oğlu Mecit Kaya’nın akıntıya kapılarak kaybolduğu belirlenmişti.

Olayın ardından Artvin Valiliği koordinasyonunda AFAD, jandarma, deniz polisi ve arama kurtarma ekiplerinin katılımıyla geniş kapsamlı bir çalışma başlatıldı.

OĞUL DERİNER GÖLÜ'NDE BULUNMUŞTU

Arama çalışmalarının 14’üncü gününde, kayıp oğul Mecit Kaya’nın cansız bedenine Deriner Baraj Gölü’nde ulaşılmıştı. Ekipler, aramaları aynı bölgede yoğunlaştırarak baba Selahattin Kaya için çalışmaları sürdürmüştü.

BABA DA 17. GÜNDE BULUNDU

Yoğun çalışmaların sürdüğü 17’nci günde ekipler, Selahattin Kaya’nın da cansız bedenine ulaştı. Cenazenin sudan çıkarılmasının ardından bölgedeki arama faaliyetleri sona erdirildi.

GENİŞ KATILIMLI ARAMA OPERASYONU

Arama kurtarma çalışmalarında 23 araç, 5 bot, drone ve sonar cihazları kullanıldı. Jandarma, Hopa Deniz Polisi, AFAD, sağlık ekipleri ve Şavşat Arama Kurtarma ekiplerinden oluşan yaklaşık 90 personel, günlerce bölgede görev yaptı.