Artvin'in Şavşat ilçesi sonbahardaki renk cümbüşüyle dikkat çekiyor.

Şavşat sonbaharda büyülüyor VİDEO



BOYA TABLOLARINI ANDIRIYOR

Şavşat'ta çekilen görüntüleri ressamların yağlı boya tablolarını andırıyor.

İlçenin en çok ilgi gören bölgelerinden biri olan, Karagöl’ün kalp şeklindeki görüntüsü ve yansıması fotoğraf tutkunlarının yoğun ilgisiyle karşılaşıyor. Doğu Karadeniz'de sonbaharla birlikte farklı renklerin egemen olduğu ilçe masal diyarlarını andırıyor.

GÖRSEL ŞÖLEN SUNUYOR

Ahşap köy evleri, sessizliği, kültürü, müziği ve doğal yaşamıyla dikkati çeken Artvin'in "Sakin Şehir" unvanlı ilçesi Şavşat, muhteşem doğası ve coğrafi güzellikleriyle yerli-yabancı fotoğraf tutkunlarına görsel şölen sunuyor.

"BURANIN DOĞASINI ÇOK SEVİYORUZ"

Sonbaharda Şavşat’ı fotoğraflamak için Rize'den gelen İhsan Sağbaş, “Ailecek buraya fotoğraf çekmeye geldik. Buranın doğasının çok seviyoruz. İlkbaharda çiçeklerin açmasıyla geliyorum, birde sonbaharda yeşili sarısının bir arada olduğunu görüntülemek için geliyorum. Çok harika bir doğası var. Burası bir cennet, herkesin burasını gelip görmesi lazım.” dedi.

"ETKİLEYİCİ OLUYOR"

Fotoğrafçı Orhan Namlı ise, “Sık sık gelip gittiğim bir yer burası yıllardır fotoğrafçılıkla uğraştığım için buranın konseptini beğeniyorum. Sonbaharı daha çok tercih ediyorum görsel olarak daha çok etkileyici oluyor. Doğası güzel ama insanların bu güzel doğayı hor kullandığına da şahit oluyoruz. Çevre temizliğine biraz önem gösterilse insanlar biraz daha bilinçlenirse buradan daha çok sevk alınabilir.” diye konuştu.