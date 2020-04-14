taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
Dolar
6.7851
Euro
7.4271
Altın
1720.85
Borsa
98107.02
Gram Altın
374.981
Bitcoin
46569.12

Sayaç okumadan gelen faturalar daha yüksek çıktı

Koronavirüs nedeniyle sayaçların okunmadığı dönemde gelen faturaların, önceki dönemlere göre yüksek olması endişeye neden oldu.

Haber Merkezi |
  1. Haberler
  2. Gündem
Whatsapp ile paylaş
Sayaç okumadan gelen faturalar daha yüksek çıktı

Dünyayı etkisi altına alan koronavirüsün Türkiye'nin tamamına yayılmasının ardından birtakım tedbirler alındı.

Bunlardan biri de elektrik ve doğalgaz faturalarının son iki yılın ortalamasına göre gönderilmesi oldu.

Alınan karar doğrultusunda; elektrik ve doğalgaz faturaları sayaçlar okunmadan hazırlandı.

Ancak faturaları görenler, şaşkınlığını gizleyemedi.

ÖNCEKİ YILLA KARŞILAŞTIRMA

Öyle ki; 2019 Nisan ayında 89.90 TL olan elektrik faturası, 2020 Nisan ayında 122.40 TL'ye yükseldi.

BİR ÖNCEKİ AYDAN YÜKSEK

Sayaçların okunduğu dönemde aynı eve çıkarılan elektrik faturası ise 120.90 TL olmuştu.

İlginizi Çekebilir
KORONADAN GERİYE NE KALACAK
Fikri hür vicdanı hür Fikirci Bey, “korona sonrası ne kadar da akıllanacağız” tarzında, kişisel hüsnüniyetlerle dolu bir yazı ile karşınızda.
Alman hayırseverden örnek davranış
Antalya'nın Manavgat ilçesinde yaşayan Alman vatandaşı Maık Koge, koronavirüs nedeniyle zor durumda kalan 24 aileye, 500’er TL para yardımında bulundu.
İnfaz düzenlemesinin dışında kalan suçlar
CHP ve HDP'nin tüm girişimlerine rağmen, infaz düzenlemesinin dışında kalan suçlar değişmedi.
Bir günlüğüne polis olan down sendromlu Muhammet’ten 'evde kal' çağrısı
Kars'ta yaşayan down sendromlu 21 yaşındaki Muhammet Özdemir'in polis olma hayalini, İl Emniyet Müdürülüğü ekipleri gerçekleştirdi.
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
İnfaz Yasası TBMM'den geçti
İnfaz Yasası TBMM'den geçti
930
Haydar Baş, koronavirüsten hayatını kaybetti
Haydar Baş, koronavirüsten hayatını kaybetti
589
İstanbul'da 4.1 büyüklüğünde deprem
İstanbul'da 4.1 büyüklüğünde deprem
262
Prof. Ceyhan: Toplum içinde tespit edilmemiş vakalar var
Prof. Ceyhan: Toplum içinde tespit edilmemiş vakalar var
259
Yasmin Erbil'den karantina dansı
Yasmin Erbil'den karantina dansı
163
Şanlıurfa'da sokak köpekleri 6 çocuğa saldırdı
Şanlıurfa'da sokak köpekleri 6 çocuğa saldırdı
499
Denizli'de karantinadan kaçan şahıs yakalandı
Denizli'de karantinadan kaçan şahıs yakalandı
295
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
[+] Görüş bildir