Sayaç okumadan gelen faturalar daha yüksek çıktı

Dünyayı etkisi altına alan koronavirüsün Türkiye'nin tamamına yayılmasının ardından birtakım tedbirler alındı.

Bunlardan biri de elektrik ve doğalgaz faturalarının son iki yılın ortalamasına göre gönderilmesi oldu.

Alınan karar doğrultusunda; elektrik ve doğalgaz faturaları sayaçlar okunmadan hazırlandı.

Ancak faturaları görenler, şaşkınlığını gizleyemedi.

ÖNCEKİ YILLA KARŞILAŞTIRMA

Öyle ki; 2019 Nisan ayında 89.90 TL olan elektrik faturası, 2020 Nisan ayında 122.40 TL'ye yükseldi.

BİR ÖNCEKİ AYDAN YÜKSEK

Sayaçların okunduğu dönemde aynı eve çıkarılan elektrik faturası ise 120.90 TL olmuştu.