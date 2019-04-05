taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
Dolar
5.61785
Euro
6.30935
Altın
1289.055
Borsa
98766.63
Gram Altın
232.942

Sayım biten ilçelerde oyların dağılımı

11 ilçede tamamlanan sonuçların ardından AK Parti'ye 1317 oy yazılırken CHP'ye 903 oy yazıldı.

Haber Merkezi | 05.04.2019 - 11:27..
  1. Haberler
  2. Gündem
Whatsapp ile paylaş
Sayım biten ilçelerde oyların dağılımı

Binali Yıldırım ile Ekrem İmamoğlu arasındaki seçim yarışı kıran kırana devam ediyor...

31 Mart'ta sandık başına giden millet tercihini yaptı ancak kesin sonuçlar henüz ortaya çıkmadı.

Ekrem İmamoğlu kendisini İBB Başkanı olarak ilan etse de AK Parti birçok ilçede sonuçlara itiraz etti.

11 İLÇENİN SONUCU

İtirazlar sonucunda yapılan yeniden sayımlar sonuçlanmaya başladı.

11 ilçeden gelen sonuçlara göre AK Parti'ye 1317 oy yazıldı, CHP'ye ise 903 oy yazıldı.

Diğer ilçelerde sayım işlemleri devam ediyor.

Sayım biten ilçelerde oyların dağılımı

Bu reklam google tarafından sağlanıyor?
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Atatürk Havalimanı'nda taşınma başladı

Atatürk Havalimanı'nda taşınma başladı

61
Şenocak: Oylarımız artmaya devam ediyor

Şenocak: Oylarımız artmaya devam ediyor

201
Boeing, hatayı açıklayıp özür diledi

Boeing, hatayı açıklayıp özür diledi

65
Camilere saldıran terörist hakim karşısında

Camilere saldıran terörist hakim karşısında

57
Fahriye Evcen doğuma gün sayıyor

Fahriye Evcen doğuma gün sayıyor

36
Kemal Kılıçdaroğlu'nun hedefi iktidar

Kemal Kılıçdaroğlu'nun hedefi iktidar

382
Fener Ol kampanyasına destek artıyor

Fener Ol kampanyasına destek artıyor

140
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM
[+] Görüş bildir