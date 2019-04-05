Sayım biten ilçelerde oyların dağılımı

Binali Yıldırım ile Ekrem İmamoğlu arasındaki seçim yarışı kıran kırana devam ediyor...

31 Mart'ta sandık başına giden millet tercihini yaptı ancak kesin sonuçlar henüz ortaya çıkmadı.

Ekrem İmamoğlu kendisini İBB Başkanı olarak ilan etse de AK Parti birçok ilçede sonuçlara itiraz etti.

11 İLÇENİN SONUCU

İtirazlar sonucunda yapılan yeniden sayımlar sonuçlanmaya başladı.

11 ilçeden gelen sonuçlara göre AK Parti'ye 1317 oy yazıldı, CHP'ye ise 903 oy yazıldı.

Diğer ilçelerde sayım işlemleri devam ediyor.