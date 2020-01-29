taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
Dolar
5.9493
Euro
6.5459
Altın
1571.57
Borsa
120580.81
Gram Altın
300.697
Bitcoin
55089.82

Schengen vizesine zam geldi

Schengen vizesi için istenen ücret, 2 Şubat 2020'den itibaren 80 euroya çıkarıldı.

AA | 29.01.2020 - 13:39..
  1. Haberler
  2. Gündem
Whatsapp ile paylaş

Türkiye, uzun zamandır vizesiz Avrupa hayalleri kuruyordu.

Avrupa Birliği ile Türkiye arasında ilişkilerin son dönemde kötüye gitmesi, vizesiz seyahatlerin de önünü tıkadı.

Avrupa ülkelerine gidebilmek için vize almak zorunda olan Türk vatandaşlarına bir kötü haber daha geldi.

2 ŞUBAT'TAN İTİBAREN 80 EURO

Türkiye Seyahat Acentaları Birliği'nden (TÜRSAB) yapılan duyuruda yeni vize kanunu gereğince, Schengen vize başvuru ücretinin 2 Şubat 2020 itibariyle 60 Euro'dan 80 Euro'ya yükseltildiği belirtildi.

Duyuruda şu ifadelere yer verildi: "2 Şubat 2020 tarihi itibariyle şubelerimiz tarafından 80 Euro tahsil edileceğini ve başvuru sırasında vize ücretinin tam ve hazır getirilmesi rica olunur. Vize ücreti, vize işlemleri karşılığında dış temsilcilikler (Konsolosluk/Elçilik) adına Euro olarak tahsil edilmektedir"

HAZİRAN AYINDA ONAYLANLANMIŞTI

Avrupa Birliği Konseyi, vize başvuru ücretlerine yapılacak 20 Euro'luk zammı geçtiğimiz Haziran ayında onaylamıştı.

SCHENGEN VİZESİ İÇİN İSTENEN BELGELER

Pasaport dışında kimlik fotokopisi, başvuru formu, biometrik fotoğraf, seyahat sağlık sigortası, vize harcı, seyahat rezervasyonları, konaklama yapacağınız otel veya pansiyon gibi yerlerin rezarvasyon bilgilerini içeren belge ya da çıktı.

Bunların dışında çalıştığını kurum tarafından talep edeceğiniz belgeler ise şu şekilde sıralanıyor: Çalışma ve izin belgesi, imza sirküleri, faaliyet belgesi, ticaret sicil gazetesi, vergi levhası fotokopisi, çalışma evrakları, iş sözleşmesi, maddi gelir evrakları ve teminat.

İlginizi Çekebilir
Çanakkale'de 9 kişilik araçtan 22 mülteci çıktı
Mültecilerin, Yunanistan'ın Midilli adasına geçmeyi planladıkları belirlendi.
Cumhurbaşkanı Erdoğan'a deprem vergileri soruldu
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, toplanan deprem vergilerinin gerekli yerlere deprem amaçlı harcandığını, Kılıçdaroğlu'na hesap vermek için zamanlarının olmadığını söyledi.
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Kudüs tepkisi
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Kudüs Müslümanların kutsalıdır. Kudüs'ün İsrail'e verilme planı asla kabul edilemez" dedi.
Resulayn’da kamu binaları hizmet vermeye başladı
Barış Pınarı Harekatı ile terör örgütü PKK/YPG işgalinden temizlenen Suriye’nin Resulayn kentinde, nüfus ve adliye işlemleri yapılıyor.
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Trump - Netanyahu toplantısına Türk gazeteciler alınmadı

Trump - Netanyahu toplantısına Türk gazeteciler alınmadı

227
Taksicilerle turizm acentalarının şoförleri arasında kavga

Taksicilerle turizm acentalarının şoförleri arasında kavga

319
Metal işçileri zam konusunda işverenle anlaştı

Metal işçileri zam konusunda işverenle anlaştı

183
Hakan Çalhanoğlu, kupada Milan'ı yarı finale taşıdı

Hakan Çalhanoğlu, kupada Milan'ı yarı finale taşıdı

23
2 hafta önce taşındığı bina yıkıldı

2 hafta önce taşındığı bina yıkıldı

93
Motorine 13 kuruş ÖTV zammı

Motorine 13 kuruş ÖTV zammı

552
Esad rejimi İdlib'in Maarratünnuman ilçesini ele geçirdi

Esad rejimi İdlib'in Maarratünnuman ilçesini ele geçirdi

233
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM
[+] Görüş bildir