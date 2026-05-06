Schengen vizesinin adı bakın nereden geliyor

Seyahat planlarının vazgeçilmezi, vize randevularının korkulu rüyası: Schengen!

Peki neden Berlin, Paris ya da Brüksel vizesi değil de 'Schengen'?

Eğer bu ismin sadece bürokratik bir kod olduğunu düşünüyorsanız yanılıyorsunuz.

Avrupa’nın göbeğinde, sınırların silindiği o köyün ve vizeye adını veren o tarihi tesadüfün izini sürdük.

NEDEN SCHENGEN?

Schengen isminin ardındaki süreç, aslında Avrupa’daki sınır kontrollerinin tarihsel gelişimine dayanıyor.

I. Dünya Savaşı'nın ardından pasaport kontrolleri Avrupa'da bir norm haline gelmişti. Ancak 1944 yılında Belçika, Hollanda ve Lüksemburg, kendi aralarında bir karar alarak sınır kontrollerini kaldırdı.

Takvimler 1985 yılını gösterdiğinde Belçika, Fransa, Lüksemburg, Hollanda ve Batı Almanya, radikal bir karar için bir araya geldi. Görüşmeler, Lüksemburg’un Schengen kasabası yakınlarında yapıldı ve burada imzalanan anlaşma, ülkeler arasındaki sınır kontrollerinin tamamen kaldırılmasını hedefliyordu.

1990 yılında sürecin resmiyete dökülmesiyle birlikte "Schengen Sözleşmesi" imzalandı ve bugün tüm dünyanın bildiği “Schengen Bölgesi” tanımı resmen doğmuş oldu.

O gün küçük bir kasabada başlayan bu serüven, bugün Hırvatistan'ın da katılımıyla toplam 27 ülkeyi kapsayan dev bir serbest dolaşım alanına dönüştü.