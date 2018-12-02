Sebahat Tuncel açlık grevinde

Hala binlerce göçmen ABD-Meksika sınırında bekliyor ancak aralarından geri dönenler oldu.

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Tuvalet kağıdı çalan hırsıza 9 bin lira ceza kesildi

Japonya’da yaşlı bir adam hastanenin erkekler tuvaletinden bir rulo tuvalet kağıdı çaldığı için 200 bin yen (yaklaşık 9 bin lira) para cezasına çarptırıldı.