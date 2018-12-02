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Sebahat Tuncel açlık grevinde

Terör soruşturmasında tutuklanan Sebahat Tuncel, teröristbaşı Abdullah Öcalan için artık yemek yemiyor.

Haber Merkezi | 02.12.2018 - 10:17..
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Sebahat Tuncel açlık grevinde

Terör örgütü PKK'nın siyasi kanadına yönelik düzenlenen operasyonlar kapsamında tutuklanan isimlerden biri de Sebahat Tuncel'di.

YEMEK YOK, SU VAR

Kandıra F Tipi Cezaevi'nde; Figen Yüksekdağ ile birlikte tutuklu bulunan Sebahat Tuncel, terör örgütü PKK'nın eli kanlı elebaşı Abdullah Öcalan için grev başlattı.

Tutukluluk döneminde aldığı fazla kilolarla dikkat çeken Tuncel, açlık grevinde sadece suyla beslenecek.

Sebahat Tuncel'in uzun sürmeyecek açlık grevinde, fazla kilolarından da kurtulacağı bekleniyor.

Sebahat Tuncel açlık grevinde

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