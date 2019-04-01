Şebinkarahisar'ı Şahin Yılancı kazandı

Giresun'un Şebinkarahisar ilçesinde belediye başkanlığını AK Parti adayı Şahin Yılancı kazandı.

Kesin olmayan sonuçlara göre, Şahin Yılancı 2 bin 544, MHP adayı Murat Bölük bin 881, İYİ Parti adayı Oktay Alp bin 702 oy aldı.

YILANCI'NIN ÖZGEÇMİŞİ

Şebinkarahisar'da doğan Yılancı, ilk ve orta eğitimini burada tamamladı. AK Parti Şebinkarahisar İlçe Başkanı olarak görev yapan Yılancı, 2009 ve 2014 yılı Yerel Seçimleri'nde AK Parti'den Şebinkarahisar Belediye Başkanı seçildi. Üniversite mezunu olan Şahin Yılancı evli ve 3 çocuk babasıdır.