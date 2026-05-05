Şebnem Ferah konseri 2026: Biletler satışa çıktı mı, ne kadar

Türk rock müziğinin efsane ismi Şebnem Ferah, hayranlarının yıllardır süren bekleyişine 2026 yılı için verdiği dev bir müjdeyle son veriyor.

Sanatçının sosyal medya hesabından paylaştığı "3 Haziran 2026 İstanbul" notu, sahnelere görkemli bir dönüşün sinyali olarak müzik dünyasına bomba gibi düştü.

Uzun süreli sessizliğini bozmaya hazırlanan rockın kraliçesinin bu paylaşımıyla birlikte, İstanbul konserinin mekanı, biletlerin satış tarihi ve fiyatları gibi detaylar araştırılmaya başlandı.

İşte 2026’nın en çok konuşulacak konseri hakkında merak edilenler…

ŞEBNEM FERAH KONSERİ NEREDE VE NE ZAMAN?

Rock tutkunlarının ajandalarında yerini alan büyük buluşma, 3 Haziran 2026 Çarşamba akşamı gerçekleşecek.

Edinilen bilgilere göre bu tarihi konser, İstanbul’un kalbinde, en önemli açık hava etkinlik merkezlerinden biri olan KüçükÇiftlik Park’ta yapılacak.

KONSER BİLETLERİ NE ZAMAN SATIŞA ÇIKACAK?

Sahne dönüşüyle birlikte en çok merak edilen konu biletlerin ne zaman satışa sunulacağıydı.

Yapılan resmi açıklamaya göre, Şebnem Ferah konser biletleri 6 Mayıs saat 12.00 itibarıyla satışa sunulacak.

KONSER BİLET FİYATLARI NE KADAR?

Biletlerin satış tarihinin netleşmesiyle birlikte gözler fiyat aralığına çevrildi. Ancak organizasyon tarafından bilet fiyatlarına dair henüz resmi bir açıklama yapılmadı.