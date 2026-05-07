Şebnem Ferah konserinin ikincisi yolda: İşte bilet satış tarihi ve saati

Türk rock müziğinin efsane ismi Şebnem Ferah’ın 6 yıllık sessizliğini bozacağı 3 Haziran konseri için biletler, satışa çıktıktan sadece 12 dakika sonra tükendi.

Yaklaşık 300 bin kişinin dijital kuyruğa girdiği tarihi ilginin ardından beklenen müjde geldi.

Ferah, 27 Haziran 2026 tarihinde KüçükÇiftlik Park’ta bir ek konser daha verecek.

İşte bilet satışı hakkında ayrıntılar:

BİLET SATIŞ TARİHLERİ AÇIKLANDI

Şebnem Ferah’ın 2.500 TL ile 3.600 TL arasında değişen biletlerinin sadece 12 dakikada "sold out" olması üzerine dev bir hamle geldi. 3 Haziran biletini kaçıranlar için takvime 27 Haziran eklendi.

Yeni biletler, 8 Mayıs saat 15.00 itibarıyla dijital satış platformlarındaki yerini alacak.