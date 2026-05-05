Şebnem Ferah'tan konser müjdesi geldi

Hasret sona erdi. Uzun süredir sahnelerden uzak kalan Şebnem Ferah, hayranlarına müjde verdi.

Sosyal medya hesabı üzerinden sahnelere döneceğini açıklayan sanatçı, konser için 3 Haziran 2026 tarihini ve İstanbul'u işaret etti.

"HEYECANIMI TARİF EDEMEM"

Küçük Çiftlik Park'ta dinleyicileriyle bir araya gelecek olan Ferah, "Şimdi ben buraya ne yazsam heyecanımı tarif etmeye yetmeyecek, bir şeyler eksik kalacak. O yüzden kısa tutuyorum. Buluşana kadar gün sayıyor olacağım. Görüşmek üzere…" dedi.