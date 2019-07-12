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Şebnem Schaefer'dan Özcan Deniz açıklaması

Ünlü model ve sunucu Şebnem Schaefer, konuk olduğu programda Özcan Deniz ile ilgili açıklamalarda bulundu.

Haber Merkezi | 12.07.2019 - 07:48..
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FF

Şebnem Schaefer, 2006 yılında "Şebnem bornozunu benim evde unuttu" diyen eski sevgilisi Özcan Deniz ile davalık olmuştu.

"HİÇ BERABER OLMADIK"

Schaefer konuyla ilgili, "Özcan'ın bir sitemi olmayabilir ama benim var. 17 yaşındaydım maalesef beni kötü bir duruma soktu. Artık aslında bir şey söylemek istemiyorum ama sorulunca söyleniyor. Özcan Deniz'le bir ilişkim olmadı. Biz Özcan'la hiç flört etmedik. Beraber değildik dedim her yerde ama hep eski sevgilisi diye yazılıyor." ifadelerini kullandı.

'BOŞANMASINA DEĞİL, EVLENMESİNE ŞAŞIRDIM'

Schaefer, geçtiğimiz günlerde Özcan Deniz'in oğlu Kuzey'in annesi Feyza Aktan ile evliliğini sonlandırmasıyla ilgili de "Ben Özcan'ın boşanmasına değil evlenmesine şaşırmıştım. Bence baba olacağı için evlendi. Özcan alafranga evlendi alaturka boşandı." yorumunu yaptı.

Şebnem Schaefer'dan Özcan Deniz açıklaması

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