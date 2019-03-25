taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
Dolar
5.66055
Euro
6.41625
Altın
1319.56
Borsa
99557.54
Gram Altın
239.912

Sebze kasalarında uyuşturucu sevkiyatı polise takıldı

Antalya’da, sebze kamyonunun boş kasaları arasına gizlenmiş 34 kilo esrar maddesi ele geçirildi.

İHA | 25.03.2019 - 15:37..
  1. Haberler
  2. Gündem
Whatsapp ile paylaş

Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, İstanbul’dan sebze kamyonu ile yüklü miktarda uyuşturucu esrar (skunk) maddesi getirileceği bilgisine ulaştı.

Sebze kasalarında uyuşturucu sevkiyatı polise takıldı

UYUŞTURUCU MADDE SEVKİYATINA OPERASYON

Uyuşturucu madde getirdiği belirlenen kamyona, hal kompleksi içinde operasyon yapıldı. Kamyonda yapılan aramada, boş sebze kasalarının arasına gizlenmiş 32 paket halinde daralı 34 kilo esrar (skunk) ele geçirildi. Olayla ilgili M.F.O., R.G. ve N.Y. gözaltına alındı. 3 şüphelinin, emniyetteki ifade işlemlerinin devam ettiği bildirildi.


Bu reklam google tarafından sağlanıyor?
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Area Araştırma'nın yerel seçim anketi

Area Araştırma'nın yerel seçim anketi

544
Hande Yener: 36 bedenim taş gibiyim

Hande Yener: 36 bedenim taş gibiyim

128
Dolar 5.56 seviyelerine indi

Dolar 5.56 seviyelerine indi

304
CHP'nin İzmir adayının mason fotoğrafı

CHP'nin İzmir adayının mason fotoğrafı

407
Ceyda Düvenci: İki gündür oğlumla hastanedeyim

Ceyda Düvenci: İki gündür oğlumla hastanedeyim

82
NYT'nin Taksim Camii hazımsızlığı

NYT'nin Taksim Camii hazımsızlığı

197
Yunanlardan başörtülü öğrencilere tepki

Yunanlardan başörtülü öğrencilere tepki

57
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM
[+] Görüş bildir