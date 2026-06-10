Seçen pişman oluyor: İşte uçaklardaki en kötü koltuk

Seyahat içerikleriyle tanınan Rob Adcock, yıllardır yaptığı uçuşlardan edindiği deneyimlere dayanarak uçaktaki en kötü koltuğun hangisi olduğunu anlattı.

Adcock'a göre özellikle uçağın orta bölümünde bulunan orta koltuklar, yolculara neredeyse hiçbir avantaj sunmuyor.

Uzman isim, örnek olarak 19E koltuğunu göstererek bu noktanın "her açıdan en kötü yer" olduğunu söyledi.

Orta koltukta oturan yolcuların hem pencere manzarasından hem de koridor rahatlığından mahrum kaldığını belirten Adcock, sürekli kalkmak isteyen yolcular arasında sıkışıp kalmanın da yolculuğu zorlaştırdığını ifade etti.

En son inersiniz

Adcock'a göre bu koltukların bir diğer dezavantajı ise uçaktan çıkış sırasında yaşanıyor.

Özellikle ön ve arka kapıların birlikte kullanıldığı uçuşlarda, uçağın tam ortasında oturan yolcular genellikle en son inenler arasında yer alıyor.

Uzman, birçok havayolunun rastgele koltuk atamalarında orta sıralardaki koltukları daha sık verdiğini de belirtiyor.

Bunun nedeni ise yolcuların genellikle pencere veya koridor koltuklarını ücret ödeyerek önceden seçmesi.