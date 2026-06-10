Seçil Erzan'ın yeniden yargılamasına 11 Eylül'de başlayacak

Ensonhaber'i Google'da haber kaynağınız olarak ekleyin

Kamuoyunda Seçil Erzan Davası olarak bilinen davada yeni bir gelişme yaşandı.

Denizbank eski Şube Müdürü Seçil Erzan hakkında yüksek kar vaadiyle aralarında ünlü futbolcuların da olduğu isimleri dolandırdığı suçlamasıyla aldığı 102 hapis cezası istinaf mahkemesince bozuldu.

11 EYLÜL'DE BAŞLAYACAK

Seçil Erzan hakkında istinaf mahkemesinin verdiği karar doğrultusunda yapılacak olan yeniden yargılamanın tarihi belli oldu.

Erzan, 11 Eylül 2026 tarihinde yeniden hakim karşısına çıkacak.

TAHLİYE TALEBİ REDDEDİLDİ

İstanbul 41. Ağır Ceza Mahkemesi, tutukluluk hali devam eden Seçil Erzan’ın tahliye talebini reddetti.

Dosyada bazı müştekiler yönünden uzlaştırma değerlendirmesi yapıldı.

FATİH TERİM VE ESKİ FUTBOLCULAR MAĞDUR

Seçil Erzan'ın dolandırdığı iddia edilen ve yargılamada müşteki sıfatıyla yer alan isimler arasında Milli Takım'ın ve Galatasaray'ın eski teknik direktörü Fatih Terim, eski futbolcular Arda Turan, Emre Belözoğlu, Fernando Muslera, Selçuk İnan, Emre Çolak gibi isimler bulunuyordu.

Erzan, müştekilere yüksek kar vaadiyle Denizbank bünyesindeki bir fon kapsamında yatırım yaptığını iddia ederek yalan söylediğini kabul etmişti.

DENİZBANK YÖNETİCİLERİ TANIK İFADESİ VERDİ

Yargılama sürecinde Denizbank'ın bazı üst düzey yöneticileri de tanık sıfatıyla ifade vermişti.

Denizbank yöneticileri, Erzan'ın dolandırıcılık faaliyetleri banka şubesinin dışındaki alanlarda gerçekleştirdiğini savunmuştu.











