Seçim sonrası gündem AB ile vize serbestisi

Geçtiğimiz yıl, Türk vatandaşlarına vize serbestisiyle ilgili konuşan AB Komisyonu'nun Göç, İçişleri ve Vatandaşlıktan Sorumlu Üyesi Dimitris Avramopoulos, "Yerine getirilmesi gereken 72 kriteri tamamlamaya çok yakınız. Türk yetkililer kriterleri en kısa sürede tamamlama konusunda kararlı" demişti.

Ancak kalan kriterlerde aşılamayan sorunlar yüzünden vize serbestisi bir türlü gerçekleştirilemedi.

SEÇİM SONRASI KRİTERLER HALLEDİLECEK

Geçtiğimiz günlerde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında yapılan Reform Eylem Grubu toplantısında bu konu gündeme geldi. Hükümet kalan kriterleri seçim sonrasında yerine getirerek vize serbestisinin önünün açılmasını istiyor.

ÇEŞİTLİ ADIMLAR ATILABİLİR

Vize serbestisi için en kritik maddelerden biri de terörle mücadele yasası. AB bu yasanın değişerek hafifletilmesini istiyor. Toplantıda bu konu da gündeme geldi. Konuyla ilgili olarak çeşitli adımların atılabileceği konuşuldu.