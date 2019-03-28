taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
Dolar
5.49855
Euro
6.32075
Altın
1309.585
Borsa
92930.62
Gram Altın
231.15

Seçimlerde 57 milyon kişi oy kullanacak

2001 doğumluların oy kullanacağı seçim için YSK, seçmen listelerini oluşturdu.

AA | 28.03.2019 - 10:19..
  1. Haberler
  2. Gündem
Whatsapp ile paylaş

Türkiye'nin 5 yıl boyunca görev yapacak yerel yöneticileri seçmek için sandığa gideceği 31 Mart Pazar günü, kanun gereği 18 yaşını dolduran her Türk vatandaşı, seçme hakkına sahip.

Yüksek Seçim Kurulu (YSK) verilerinden derlenen bilgiye göre, Türkiye genelinde 57 milyon seçmen, 194 bin 390 sandıkta oy kullanacak.

YAŞ İÇİN SEÇİM GÜNÜ DE HESAPLANIYOR

Seçmen listeleri oluşturulurken vatandaşlar, nüfus kütüğünde yazılı bulunan doğduğu ay ve güne göre işleme tabi tutuluyor. Seçmen listeleri hazırlanırken 18 yaşın doldurulmuş olması hesabında, seçim günü (o gün dahil) esas alınıyor.

Buna göre, 31 Mart'ta yapılacak seçimde, 18 yaşını dolduran 1 milyon 156 bin seçmen de ilk kez sandığa gidecek.

Seçimlerde 57 milyon kişi oy kullanacak

23 MART'TA GÜNCELLENDİ

YSK tarafından, kesinleşen seçmen listeleri, 23 Mart itibarıyla yeniden gözden geçirildi. Süreçte askere giden, kısıtlılar, vefat eden veya Türk vatandaşlığından çıkarılanlar tespit edilerek Seçmen Kütüğü Genel Müdürlüğünce sandık seçmen listelerine, bu kişilerle ilgili "oy kullanamaz" şerhi düşüldü.

YSK Başkanı Sadi Güven, bu durumdaki seçmen sayısının 146 bin 669 olduğunu açıklamıştı.

Bu reklam google tarafından sağlanıyor?
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Suud gazetesinden Osmanlı'ya DEAŞ iftirası

Suud gazetesinden Osmanlı'ya DEAŞ iftirası

217
Fikret Orman'ın ziyareti Beşiktaşlıları kızdırdı

Fikret Orman'ın ziyareti Beşiktaşlıları kızdırdı

127
Mariya Zaharova: Trump ilk önce Suriye'den çıksın

Mariya Zaharova: Trump ilk önce Suriye'den çıksın

63
Çin'de ikizlerin babaları farklı kişiler çıktı

Çin'de ikizlerin babaları farklı kişiler çıktı

37
PKK elebaşlarına yönelik operasyonun ayrıntıları

PKK elebaşlarına yönelik operasyonun ayrıntıları

63
Yunanistan'da Ayasofya endişesi

Yunanistan'da Ayasofya endişesi

83
Belçika'nın aldığı F-35'lerde hata çıktı

Belçika'nın aldığı F-35'lerde hata çıktı

35
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM
[+] Görüş bildir