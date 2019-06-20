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Seçkin Piriler tapuyu aldı

Mahkeme, taşınmazın yarı hissesinin davacı Seçkin Piriler adına tapuda kayıt ve tescil edilmesine karar verdi.

Haber Merkezi | 20.06.2019 - 10:43..
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Seçkin Piriler tapuyu aldı

Manken Seçkin Piriler’in, üç yıl önce boşandığı Duman grubunun solisti Kaan Tangöze’ye açtığı tapu davası sonuçlandı.

3 YILDIR TAPU BEKLİYOR

İstanbul Aile Mahkemesi’ne açılan dava dilekçesinde, Tangöze’nin boşanırken Ortaköy’de oturdukları daireyi Piriler’e bıraktığı belirtildi: “Boşanma protokolüne göre evin yarı hissesi Seçkin Piriler üzerine yapılacaktı. Ancak üç yıl geçmesine rağmen daire devredilmedi.”

MAHKEME TAPUYU SEÇKİN'E VERDİ

Tangöze’nin avukatı ise “Taşınmazda ipotek olduğu için Kaan Tangöze, Seçkin Piriler’e daireyi devredememiştir.” dedi. Mahkeme, taşınmazın yarı hissesinin Seçkin Piriler adına tapuda kayıt ve tescil edilmesine karar verdi.

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