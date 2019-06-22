İstanbullular için seçmen sorgulama ekranı

Tüm Türkiye, yarınki İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçimlerine odaklandı.

Bir kez daha sandık başına gidecek olan İstanbullular, Saadet Partisi'nin adayı Necdet Gökçınar, Vatan Partisi'nin adayı Mustafa İlker Yücel, CHP'nin adayı Ekrem İmamoğlu ve AK Parti'nin adayı Binali Yıldırım arasında bir tercih yapacak.

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YSK internet sitesinden seçmenlerin hangi sandıkta oy kullanacaklarını açıkladı.

Adaylar YSK seçmen sorgulama sayfası ekranında TC kimlik mumaraları Nüfusa kayıtlı olduğu sıra no ve Nüfusa kayıtlı olduğu il bilgilerini girdikten sonra seçmen sorgulama işlemini gerçekleştirebiliyor.

31 Mart'ta oy kullandığınız sandık numarasıyla 23 Haziran'daki sandık numaralarınız farklı olabilir. YSK'nın internet sitesinden, oy kullanacağız yer ve sandık numarasını öğrenebilirsiniz.