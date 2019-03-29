Seda Akgül'den dans şov

Zayıfladıktan sonra sürekli seksi paylaşımlarda bulunmaya başlayan sunucu Seda Akgül, Instagram'da cesur paylaşımlarına devam ediyor.

BÜLENT ERSOY ŞARKISIYLA KENDİNDEN GEÇTİ

En son Ahmet Kaya'nın Kum şarkısına eşlik ederken çektiği video ile sosyal medyada büyük yankı uyandıran Akgül, bu kez Bülent Ersoy'u yeni şarkısı Ümit Hırsızı eşliğinde dans etti.

PHUKET'TE TATİİLDE

Bikinileriyle dans eden Seda Akgül, çektiği videoyu Instagram'ın hikaye bölümünde paylaşıp, 'Bülent Hanım söz verdi gelemedi ama biz her sabah onu dinliyoruz' dedi. Seda Akgül, şimdilerde tatilini Phuket'te geçiriyor.