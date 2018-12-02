Seda Bakan Ahmet Kural'ı suçladı

Şu sıralar yeni filminin heyecanını yaşayan Seda Bakan ve meslektaşı Selin Demiratar, önceki akşam Nişantaşı’nda görüntülendi.

Arkadaşlarıyla bir mekandan çıkan ikili, gazetecilerle ayak üstü sohbet etti.

"OLMAMASI GEREKEN BİR OLAYDI"

Ahmet Kural'la birlikte rol alan Bakan, oyuncunun Sıla'yla yaşadığı olayların sorulması üzerine, "Olmaması gereken bir olaydı. Ahmet tamamen suçludur. Çok üzücü bir olay" ifadelerini kullandı.

33 yaşındaki Bakan, Murat Cemcir ve Ahmet Kural ile birlikte Kardeş Payı dizisinde birlikte rol almıştı. 2014 Şubat ayında yayın hayatına başlayan dizi 35 bölüm sonra final yapmıştı.