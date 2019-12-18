Seda Güven'in ilginç pantolonu

Bir süredir aşk yaşadığı iş insanı sevgilisi Ali Gürel ile geçtiğimiz haziran ayın evlenen oyuncu Seda Güven, ilginç tarzıyla konuşulmaya başladı.

TAKİPÇİLERİ ŞAŞIRDI

Güven, Instagram hesabından paylaştığı son fotoğrafıyla çok konuşuldu. Instagram hesabından paylaştığı fotoğrafına takipçilerinden güldüren yorumlar geldi.

İşte o yorumlar:

- Çöp poşetlerin dolmuş.

- Abla montu ayağına giymişsin yanlışlıkla.

- Ayak montu.

- Gülelim diye mi yaptın, bu ne ayol?

- Doktor bu ne? - Takipten çıktım yeminle.