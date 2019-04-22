Seda Sayan canlı yayında estetik yaptırdı

Genç kalmak için sporuna ve sağlığına dikkat ettiği gibi bir takım estetik operasyonları da yaptıran 56 yaşındaki Seda Sayan, yayınladığı video ile takipçilerini şaşırttı.

YÜZÜ YUKAR ÇEKİLDİ

Sayan, 10 yaş birden gençleştiren 'Fransız Askısı' isimli yöntem için saç diplerinden çene altına kadar ikişer adet cilt altı ipi yerleştirtti. 45 dakika süren operasyonda, sarkmış bölgelerin yukarı çıkması için bu ipler yukarı doğru çekildi.

"AMELİYATTA BİLE SÜSLÜYÜM"

Estetik operasyon sırasında bile makyajlı olduğu gözlenen Sayan, ''Türkiye'nin en merak edilen yüzü benimki. Yaptırdığım her şeyi takipçilerimle paylaşmayı seviyorum. Ameliyat masasında bile süslüyüm'' dedi.

Çekimi Sayan'ın yakın dostu Fatih Ürek yaptı.