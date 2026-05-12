Seda Sayan evleneceklere seslendi: Düğün yapmayın IBAN yollayın

Televizyon ve sahne dünyasının en tanınan isimlerinden biri olan ünlü şarkıcı Seda Sayan, YouTube'da yaptığı yeni programıyla olay yaratmaya devam ediyor.

Her hafta bir konuya değinen ünlü şarkıcı, bu defa düğün yapan gençlerle ilgili konuştu. Düğünleri anlamsız bulunan Sayan, yeni neslin düğün davetiyelerine IBAN koymasıyla ilgili de konuştu.

Oğluna yurt dışında evlenmesini söyleyen Kardıgalı'nın açıklamalarından ara başlıklar:

"IBAN MANTIKLI"

“Aslında IBAN daha akıllıca. En azından doğrudan para gönderirsin. Eskiden takı törenini kameradan izlerlerdi. Kim ne taktı diye çetele tutarlardı.

'Ayşe Hanım’ın kızına iki bilezik taktım’ diye yazarlardı. Sonra aynı takıyı geri beklerlerdi.

"OĞLUM YURT DIŞINDA EVLENSİN"

Oğulcan’a yurt dışında evlenmesini söylüyorum. Çünkü kimseyi memnun edemezsiniz. Yemeği beğenmezler, gelinliğe kusur bulurlar. Limonatayı bile beğenmeyen çıkar.

"HİÇ UĞRAŞMAYIN"

Altın toplayacağız diye düğün yapıyorsunuz. Ama astarı yüzünden pahalıya geliyor. Hiç uğraşmayın, nikah yapın, IBAN verin.”