Seda Sayan: Fakir gelin istiyorum

Evlilik programları yayından kalkınca boşta kalan ve şimdilerde O Ses Türkiye yarışmasının jüri üyelerinden biri olan Seda Sayan, ekranlara dönüş yaptı.

"GELİNE DE AİLESİNE DE FAYDAMIZ OLSUN"

Sayan, Oğulcan’ın aile kurmasını çok istediğini söylerken, oğlunun fakir bir kızla evlenmesini istediğini söyleyerek dikkat çekici açıklamada bulundu. Gelininin birçok şeyi oğlu sayesinde yaşamasını ve onun sayesinde ailesine de yararlı olmasını istediğini anlattı.

"GELİN FİKİRLERİ VERİYORUM"

Oğulcan’ın çok vicdanlı olduğunu da sözlerine ekleyen Seda Sayan, gelininin de vicdanlı biri olmasını istediğini dile getirdi. Oğluna fakir bir kız bulacağını söyleyen Sayan, “Oğulcan’a evleneceği kızla ilgili fikirler veriyorum” diyerek nasıl bir gelin istediğini anlattı.