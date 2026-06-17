Seda Sayan Gülben Ergen'e hediye ettiği altınların hesabını sordu

Ünlü şarkıcı Seda Sayan, Kafa Tv'de yaptığı programla gündem olmaya devam ediyor.

"GÜLBEN CİMRİ"

Sayan, bu defa yakın arkadaşı Gülben Ergen için esprili bir dille ‘Çok pintidir. Başak burcudur. Onun elinden bir şeyini alamazsın.’ demişti. Ünlü şarkıcıya meslektaşından yanıt gecikmedi.

Gülben Ergen’den, meslektaşına ‘’Atma’’ diye karşılık geldi ve şunları söyledi:

"SEDA ATIYOR"

"Seda Sayan'la telefonu yeni kapattık. Bir kere kendisi atıyor. Devamlı alıyormuş, alıyormuş. 'Ne alıyorsun sen bana?' dedim. 19 sene önce Atlas doğduğunda altın getirmiş. Hani sen bana devamlı bir şeyler alıyordun. Atıyor! Yarın ona Kore'den aldığım salyangoz özlü maskeyi getireceğim. Olmayacak cildine. Gör sen. Ayrıca sen ne zamandan beri geleneksel tıp meraklısı oldun? Bayılıyorsun kendini kestirip, biçtirmeye."

"TAKTIĞIM ALTINLAR NE OLDU"

Seda Sayan ise bu paylaşım üzerine kendini tutamadı ve Gülben Ergen'e yıllar önce aldığı künye altının hesabını sordu.

Sayan "Kız 3 oğlun var ya, Atlas'ın doğumundan sonra çocukların ismi yazılı altın künyeleri ne yaptın, sattın mı?" diye sordu. Gülben Ergen ise bunun üzerine "Demek 19 senedir bana bir şey almadığını kabul ettin." yanıtını verdi.