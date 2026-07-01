Seda Sayan isyan etti: Benim de derdim var

Ünlü sanatçı ve sunucu Seda Sayan, “Seda Sayan ile Bacıların Bacısı” programıyla kendisinden söz ettirmeye devam ediyor.

Her adımıyla olay olan ünlü sanatçı, bu kez herkesin dert ortağı olmasına değinerek samimi bir durum tespiti yaptı.

"DERDİMİ KİMSEYE ANLATMIYORUM"

"Dert anası oldum" diyerek içini döken ünlü isim, yıllardır üstlendiği bu rolü şu sözlerle özetledi: "Yıllardır dert dinliyorum ama ben kimseye derdimi anlatmıyorum."

Herkesin yükünü omuzladığını söyleyen Sayan, hayatındaki tek dert ortağını ise şu özel vurguyla paylaştı:

"HERKESİN BİR SAFİYE'Sİ VAR"

"Ben kiminle dertleşiyorum? Safiye'yle dertleşiyorum. Herkesin bir Safiye'si var."