Seda Sayan: Mustafa'ya botoks yaptım

Sosyal medya hesabından paylaştığı filtreli fotoğraflarla konuşulan Seda Sayan bu kez Mustafa Sandal ile fotoğraf çektirdi. Daha önce de aynı filtreyi Acun Ilıca'ya uygulayan Sayan, bu kez Mustafa Sandal'ı gençleştirdi.

Mustafa Sandal'ı etiketleyerek paylaşım yapan Sayan, "Musti'ye hafif botox yaptım" ifadelerini kullandı.

İLK ACUN ILICALI'YA YAPMIŞTI

Haziran ayında Eser Yenenler-Berfu Yıldız çiftinin düğününe katılan Seda Sayan, Acun Ilıcalı'yla çekildiği fotoğrafa yaptığı filtre ile de çok konuşulmuştu.