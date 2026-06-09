Seda Sayan yasak koydu: Kocam bensiz tatile gidemez



Renkli kişiliği ve açıklamalarıyla sık sık adından söz ettiren ünlü şarkıcı Seda Sayan, 'Seda Sayan ile Bacıların Bacısı' dikkat çeken açıklamalarıyla gündem yaratmaya devam ediyor.

Sayan, bu defa son olarak eşi Çağlar Ökten'e koyduğu yasağı açıkladı.

"KOCAM BENSİZ TATİLE GİDEMEZ"

Evlilik hayatındaki kırmızı çizgilerini net bir şekilde çizen ünlü sanatçı, eşinin tek başına plan yapmasına karşı olduğunu belirterek, "Kocam bensiz neden tatile gitsin ki? Bensiz tatile gitmesine izin vermem. Ne oluyorsa o tatillerde oluyor" şeklinde konuştu.

Sayan'ın bu açıklaması kısa sürede magazin gündemine otururken, sosyal medya kullanıcıları da ikiye bölündü. Kimi takipçileri ünlü sanatçıyı haklı bulurken, kimileri ise bu kuralları aşırı bulduğunu belirten yorumlarda bulundu.