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Seda Sayan: Yerli erkek isterim

Şarkıcı Seda Sayan, yabancı erkeklerle ilgili yaptığı açıklama ile hayranlarını şaşkına çevirdi .

Haber Merkezi | 09.07.2019 - 07:12..
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56 yaşındaki şarkıcı Seda Sayan'dan ilginç bir açıklama daha geldi. Hayatına giren erkeklerden ilk TC kimlik no istediğini söyleyen Sayan, "Ben yerli malı isterim" açıklaması ile magazin gündemine bomba gibi düşmüştü.

Seda Sayan: Yerli erkek isterim

"YABANCI ERKEK İSTEMEM"

Sayan, "Uzun zamandır tanıştığım erkeklerden T.C. no istiyorum. 'Ayıp olur' diyorlar, onlar yalan söylüyor ayıp olmuyor ben yapınca mı olacak?'. Yabancı erkekle işim olmaz. Yerli malı yurdun malı' dedi." dedi.

Daha sonra bu açıklamalarını Instagram hesabından da paylaşan Sayan, 'TC Kimlik No'su isteyin bacım' diyerek takipçilerini uyarmıştı.

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