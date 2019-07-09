Seda Sayan: Yerli erkek isterim

56 yaşındaki şarkıcı Seda Sayan'dan ilginç bir açıklama daha geldi. Hayatına giren erkeklerden ilk TC kimlik no istediğini söyleyen Sayan, "Ben yerli malı isterim" açıklaması ile magazin gündemine bomba gibi düşmüştü.

"YABANCI ERKEK İSTEMEM"

Sayan, "Uzun zamandır tanıştığım erkeklerden T.C. no istiyorum. 'Ayıp olur' diyorlar, onlar yalan söylüyor ayıp olmuyor ben yapınca mı olacak?'. Yabancı erkekle işim olmaz. Yerli malı yurdun malı' dedi." dedi.

Daha sonra bu açıklamalarını Instagram hesabından da paylaşan Sayan, 'TC Kimlik No'su isteyin bacım' diyerek takipçilerini uyarmıştı.