Seda Sayan yine gündem yarattı: Gecekondu çocuğuyum

YouTube'da yeniden hızlı bir giriş yapan Seda Sayan, ‘Seda Sayan ile Bacıların Bacısı’ programında hayat hikayesini anlattı.

Zorlu bir geçmişten geldiğini vurgulayan Sayan, bugünkü konumuna kolay ulaşmadığını ifade etti.

Seda Sayan, "Siz hiç tükenmişlik sendromu yaşadınız mı?" sorusuna şu yanıtı verdi:

"TIRNAKLARIMLA KAZIDIM"

"Hiç profesyonel yardım almadım, bugüne kadar da ‘tükendim’ demedim. Bana ‘Sen güçlü kadınsın’ diyorlar. Ben güçlü doğmadım ki. Ağzımda havyar dolu gümüş kaşıkla da doğmadım. Gecekondu çocuğuyum. Ekmek alamıyorduk. Tırnaklarımla kazıyarak, kimseye de bir yerimi dayamadan bugüne geldim. Allah bana öyle bir güç vermiş ki her şeyimi alın benden yine sıfırdan başlayıp yine aynısını yaparım. Nasıl mı para kazanırım? Ben var ya işportacılık bile yaptım. Aklın almaz."

"SEN ERKEĞİ TÜKET"

Seda Sayan, kadınların erkekler yüzünden tükenmemesi gerektiğini de vurguladı:

"Anlamıyorum ki. Bir erkek seni nasıl tüketebilir? Sen onu tüket, o tükensin. Bir erkek için de asla hayatınızı değiştirmeye kalkmayın."

"KAVGAYI UZATMAM"

Seda Sayan, eşi Çağlar Ökten ile tartışma sonrası neler yaptığını anlattı:

"Akşam Çağlar’la bir şeye tartıştık. Ertesi sabah hiçbir şey olmamış gibi uyanırım ve yanımdakinin siniri bozulur."

"ERKEKTE TEMİZLİK ÇOK ÖNEMLİ"

Şarkıcı, erkeklerin bakım yaptırması gerektiğini de söyledi:

"Erkekliğin nişanesi kıl olsaydı ayıyı kral ilan ederlerdi. Temizlik çok önemli."