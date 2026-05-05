Seda Sayan'dan Erol Köse yorumu: Çantayla dövdüm onu

Hemcinslerine verdiği tavsiyelerle sık sık magazin gündemine gelen Seda Sayan, durmuyor.

Sahne performansları kadar çarpıcı açıklamalarıyla da bilinen ünlü sanatçı, bu kez geçtiğimiz aylarda hayatını kaybeden Erol Köse hakkında konuştu.

EROL KÖSE OLAYI

Bir dönem magazin dünyasının en popüler isimlerinden biri olan Erol Köse’nin evinin 16’ncı katından düşerek hayatını kaybetmesinin ardından Seda Sayan, geçmişte büyük bir kavga yaşadığı ünlü yapımcı hakkında açıklama yaptı.

Sayan, Köse’yi ağır bir Balenciaga çantayla dövdüğünü söyledi. Köse’nin, arkadaşını hırsızlıkla suçladığını ve sarhoş olduğunu belirterek sinirlenip çantayı kafasında patlattığını dile getirdi.

"O YATTIKÇA BİZ YAŞAYALIM"

Sayan, şöyle konuştu: "Rahmetli Erol Köse'yi sarhoştu, güzel dövdüm onu. Kafasına patlattım adamın. Döverim ama pis dövdüm. Çantayı kafasına patlattım. Ama arkadaşımı hırsızlıkla suçladı. Allah rahmet eylesin. O yattıkça biz yaşayalım."