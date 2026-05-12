Seda Sayan'dan gençlere tavsiye: Düğün yapmayın

Seda Sayan, kendisini takip eden genç kızlara tavsiyeler vermeye devam ediyor.

İlişkiler konusunda uzman olduğunu söyleyen Sayan, bu kez gençlere düğün yapmamaları konusunda tavsiyeler verdi.

YouTube'da yeniden hızlı bir giriş yapan Seda Sayan, ‘Seda Sayan ile Bacıların Bacısı’ programında düğün üzerine konuştu ve bohça fikrinin de iyi olmadığını söyledi.

DÜĞÜN YERİNE NİKAH ÖNERDİ

Düğünün çok pahalı olduğunu söyleyen Sayan, "Bu işlere hiç girmeyin" dedi.

Düğünlerde takıların hesabının tutulmasının da doğru olmadığını söyleyen Sayan, "Defter tutuyorlar. Diyorlar ki işte atıyorum Seda Sayan'ın oğlu Oğulcana bir tane beşi bir yerde inşallah beşi bir yerde taktım. onu bekliyor. Beşi bir yerde.

Yani bu altın şeyi olayı o arada bir oraya gidiyor bir buraya böyle geziyor altın olayları. Bilezik taktım yazıyorlar. İşte Ayşe Hanım'ın kızına iki bilezik taktım yazıyor. Aynı iki bileziği bekliyor." ifadelerine yer verdi.

Sayan açıklamasında şöyle devam etti;

"HİÇBİR ŞEYDEN MEMNUN EDEMİYORSUNUZ"

"Yani bu benim bir türlü anlayamadığım şeyler bunlar. Siz tutar mısınız bunun hesabını?

Ben Oğulcana diyorum ki git yurt dışında evlen öyle bir şey yap diyorum. Neden diyor? Uğraşamayız biz. Boş ver diyorum ama ben bütün düğünlere gittim diyor.

Benden önce onun aklına geliyor. Benim hiç aklıma gelmiyor böyle şeyler. Aman oğlum bize kimse bir şey getirmez diyorum. Bize ne getirecekler Allah aşkına?

Getirmesinler. Boş verin bence gençler düğün müğün bu işlerden vazgeçin. Çünkü bir sürü insan oraya geliyor. Hiçbir şeyden memnun edemiyorsunuz.

"ALTIN TOPLAYACAĞIZ DİYE DÜĞÜN YAPIYORSUNUZ"

Hiçbir şeyi beğenmiyorlar. Gelinliğe kusur buluyorlar. Çatalı bıçağı ne bileyim limonata veriyorsun, limonatayı beğenmiyor.

Pasta atıyorum 300 kişilikse o bir tane pasta öyle önemli ki. Yok. Memnun edemezsiniz. Ya da yemekliyse yemeği beğenmez. Onu beğenmez.

Ay kayınvalidesinin elbisesini gördüm. Ay dünürleri gördüm. Hiç gerek yok. Ve bir sürü de masraf. Altın toplayacağız diye düğün yapıyorsunuz. Astarı yüzünden pahalı. Hiç girmeyin bu işlere. Gerçekten girmeyin. Ama ban verin.

"DAMADIN BABASININ TERLİĞİNDEN BANA NE"

Nikahımız var deyin. Nikah yapın. Nikaha getirsinler. Atsınlar şeyleri IBAN'a paraları atsınlar. Onu güzel toplayın. O ikisinin, ne gelinin ne damadın.

O parada, altında ne yapıyorsunuz ya da düğün yaptınız aileler istiyor diyelim. O ikinizin bu işi aileyi dışarıda bırakın. Nişanda bir bohça var. O bohça bir oraya atılır bir buraya atılır.

Damadın babasına terlik. Bana ne damadın babasının terliğinden abi. Damadın babasının dolunu niye biz alıyoruz mesela?

Çocukluğumu anlatıyorum işte bizim tanık olduğumuz şeyleri. Neden ne kadar gereksiz damadın işte kız kardeşine bir şey koyalım bir gecelik. Niye bize ne ya? Benim tarzım değil. Benim de tarzım değil.

"BÖYLE LÜZUMSUZ HARCAMALARA GEREK YOK"

Damadın annesi alıyor. Benim ne giyeceğimi sen de biliyorsun? Allah Allah. Bırak bizi yani bohça mohça. Bana çok komedi geliyor. Gerek yok gerek yok. Böyle lüzumsuz harcamalara. Çünkü oraya gittiğinizde birbirinizi yiyorsunuz."

SEDA SAYAN KAÇ KEZ EVLENDİ

7 resmi nikahı olan Seda Sayan, son olarak 2022 yılında Çağlar Ökten ile dünya evine girdi.