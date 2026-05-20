Seda Sayan'dan Instagram açıklaması: Safiye bunalıma girdi

Son dönemde yaptığı programla sık sık magazin gündeminde yer alan Seda Sayan, bir dönem sosyal medya hesabının yönetimini devrettiği için herkesi takipten çıkartmıştı. Bu hamlesiyle günlerce adından söz ettiren Sayan, yıllar sonra yaptığı Safiye Soyman açıklamasıyla dikkat çekti.

Instagram hesabında büyük bir temizliğe giderek sadece oğlu Oğulcan Engin'i takipte bırakan Seda Sayan, bu kararının perde arkasında yaşanan eğlenceli ve düşündürücü anları yayında anlattı.

"İLK BUNALIMA SAFİYE GİRDİ"

Instagram temizliğinden sonra ilk ve en büyük tepkinin en yakın arkadaşı Safiye Soyman'dan geldiğini belirten Seda Sayan, dostunun bu durum nedeniyle resmen bunalıma girdiğini itiraf etti. Sayan, o dönem yaşananları şu sözlerle özetledi: "Sosyal medyada herkesi takipten çıktık. Bir tek Oğulcan kaldı. İlk bunalıma giren Safiye oldu.

"MORALİ BOZULDU"

Ona 'Bu seninle ilgili değil, genel' dedim. Bunu anlatana kadar göbeğim çatladı. Takipten çıkınca paylaştıklarını görmüyorsun ya, morali bozuldu. 'Sen benim hiçbir şeyimi likelamıyorsun' dedi.

"MESELE LIKE"

Safiye ile çok yakın dostuz. Oğulcan onun elinde büyüdü. Yine de mesele likelamaya geldi. Likelamak hayatımıza ne kadar girmiş. Sevgimizin ölçüsü like mı ya?"