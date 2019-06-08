Seda Sayan'ın dekoltesi olay oldu

Bodrum'da Ramazan Bayramı, ünlü geçidine sahne oldu.

Çok sayıda şarkıcıyı ağırlayan ilçede, Seda Sayan rüzgarı esti. Sayan'ın sahnesinden ziyade giydiği dekolteli elbise akıllara kazındı.

TÜM DİKKATLERİ ÜZERİNE TOPLADI

Bodrum’daki bir otelde konser veren Seda Sayan, giydiği derin dekolteli elbisesi ile tüm dikkatleri üzerinde topladı.

CESUR ELBİSE TERCİHİ

Nur Yerlitaş imzalı taşlarla bezenmiş, yandan yırtmaçlı ve derin dekoltelerin hakim olduğu cesur elbisesiyle sevenlerinin karşısına çıkan Seda Sayan, programına sevilen parçalarından "Karagözlüm Ölesim Var" şarkısıyla başladı.

SAHNE ÖNCESİ RAHATSIZLANDI

Sahne öncesinde rahatsızlandığını dile getiren Sayan, "Sizlerle buluşmadan önce sesim kısılmıştı. Sezen Aksu’yla konuştum bana Kebabiye bitkisini çiğnememi söyledi. Onun sayesinde karşınızdayım. Buradan minik serçeye teşekkür ediyorum." dedi.

MASALARI DOLAŞARAK BAYRAMLARINI KUTLADI

Konserinin ikinci yarısına hareketli şarkılarıyla hızlı bir giriş yapan başarılı sanatçı, bir ara sahneden inip kendisini dinlemeye gelen misafirlerinin masalarını dolaşarak sevenleriyle bayramlaştı.

SAHNEDE DÜET

Yaklaşık iki saat boyunca sahnede kalan Seda Sayan, programının sonlarına doğru kendisini dinlemeye gelen yakın dostu Oktay Kaynarca’yı ikna ederek sahneye davet etti.

KAYNARCA DEKOLTE İÇİN UYARDI

Seyircilerin alkışları eşliğinde sahneye çıkan ünlü oyuncu Oktay Kaynarca, başarılı sanatçıyla birlikte "Beyaz Giyme Toz Olur" türküsünü söyleyerek muhteşem bir düet yaptı. Düetin ardından Kaynarca, "Üzerinde taş taşımak bu olsa gerek, ama biraz fazla dekolte var sanki.’’ diyerek esprili bir şekilde Sayan’ı uyardı.