Seda Sayan'ın tatil kuralı: Ömür boyu öyle bir şey olmaz

Seda Sayan, geçtiğimiz haftalarda 2022 yılında görkemli bir nikahla hayatını birleştirdiği eşi Çağlar Ökten için koyduğu radikal kuralla adından söz ettirmişti.

"BENSİZ TATİLE GİDEMEZ"

Özel hayatında kırmızı çizgileri olan ünlü sanatçı, eşinin tek başına plan yapmasına karşı olduğunu belirterek, "Kocam bensiz neden tatile gitsin ki? Bensiz tatile gitmesine izin vermem. Ne oluyorsa o tatillerde oluyor" ifadelerini kullanmıştı.

"ÖMÜR BOYU BÖYLE BİR ŞEY OLMAZ"

Eşine koyduğu tek başına tatil yapamaz yasağının ardından geçen haftaki sözlerinin yeniden altını çizdi Seda Sayan. 2. Sayfa kameralarına bu kuralını yeniden yineleyerek "Ben Çağlar'sız ömür boyu tatil yapamam, Çağlar bensiz ömür boyu tatil yapamaz" sözleriyle ilişkisindeki o katı kuralı adeta perçinledi.