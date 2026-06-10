Sedan üretimini sonlandıran Ford'dan açıklama: Pişman değiliz

Bir dönemler Taurus, Mondeo, Focus ve Fusion gibi ikonik dört kapılı modelleriyle pazara damga vuran Ford, sedan segmentinden tamamen çekilme kararının arkasında duruyor.

Şirket yetkilileri, bu radikal kararın ürün gamını genişletmek için atılmış en doğru adım olduğunu belirtiyor.

KAYNAKLAR KÂRLI MODELLERE AKTARILDI

Ford Blue ve Ford Model E birimlerinin yöneticisi Andrew Frick, sedanlardan vazgeçerek "kesinlikle" doğru bir hamle yaptıklarını ifade etti.

Frick, sedanlara ayrılan kaynakların daha kârlı modellere yatırıldığını; aksi takdirde Bronco, Maverick, Bronco Sport ve Tremor gibi popüler serilerin ya da büyüyen Raptor ailesinin asla var olamayacağını vurguladı.

MAVERICK SATIŞ REKORLARI KIRIYOR

Yeni stratejinin en büyük kanıtı ve markanın kurtarıcısı ise kompakt pick-up modeli Maverick oldu.

Kendi segmentinde açık ara lider konumda bulunan araç, 2025 yılında 155 bin adedin üzerinde satarak kendi rekorunu kırdı ve şirketin aldığı bu radikal sedan kararını piyasada haklı çıkarmayı başardı.